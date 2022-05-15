Anasayfa/

Foto Galeri/

15 May 2022 - 12:27

Survivor All Star’da 6. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kazanan Takım Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da 6. dokunulmazlık oyunu resmen ifşa edildi. Kazanan takımın Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakacağı ön görülürken; konseyde büyük bir krizin kapıda olduğu düşünülmeye başlandı! Peki, 6. dokunulmazlığı kazanan takım kim oldu ve eleme potasına giden isim kim oldu?