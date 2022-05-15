Survivor All Star’da 6. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Kazanan Takım Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da 6. dokunulmazlık oyunu resmen ifşa edildi. Kazanan takımın Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakacağı ön görülürken; konseyde büyük bir krizin kapıda olduğu düşünülmeye başlandı! Peki, 6. dokunulmazlığı kazanan takım kim oldu ve eleme potasına giden isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyordu. 5. Dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazanan takım Kırmızılar olmuştu ve eleme potasına giden isim Ogeday Girişken olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.