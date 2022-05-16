- 16 May 2022 - 16:34

Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da elenen isim resmen ifşa edildi. Elenen ismin Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakacağı ön görülürken; konseyde büyük bir krizin kapıda olduğu düşünülmeye başlandı! Peki, eleme potasına giden isimlerin arasından elenen isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyordu. 5. Dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazanan takım Kırmızılar olmuştu ve eleme potasına giden isim Ogeday Girişken olmuştu. Bunun ardından 6. dokunulmazlık oyunu oynanmış ve eleme potasına giden isim yine Mavi takıdan olmuş, Hikmet eleme potasında yerini almıştı. Elenen isimse... 

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16 May 2022 - 16:34 Ankara- Yaşam

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