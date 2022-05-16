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16 May 2022 - 16:34

Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da elenen isim resmen ifşa edildi. Elenen ismin Acun Ilıcalı’yı bile şok içerisinde bırakacağı ön görülürken; konseyde büyük bir krizin kapıda olduğu düşünülmeye başlandı! Peki, eleme potasına giden isimlerin arasından elenen isim kim oldu?