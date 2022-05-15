- 15 May 2022 - 12:46 G: 15 May 2022 - 13:05

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Oğulcan Engin Sevinçten Halay Çekecek! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişlerdi. Birbirlerine deli gibi aşık olan ikilinin aşkıysa başladığı gibi bitti. Öyle bir kriz yaşandı ki, Oğulcan Engin’in bu olayla birlikte sevinçten halay çekeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan 7. kez “Evet” diyerek milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’ın normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenmesi bekleniyordu ama vize işlemlerinde bir sorun yaşanmasıyla birlikte Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, İstanbul’da evlenemeye karar vermişlerdi. İkilinin cicim ayının bittiği gündeme gelirken; aralarında bir krizin çıktığı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

15 May 2022 - 12:46 Ankara- Yaşam

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