Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Oğulcan Engin Sevinçten Halay Çekecek! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişlerdi. Birbirlerine deli gibi aşık olan ikilinin aşkıysa başladığı gibi bitti. Öyle bir kriz yaşandı ki, Oğulcan Engin’in bu olayla birlikte sevinçten halay çekeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan 7. kez “Evet” diyerek milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’ın normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenmesi bekleniyordu ama vize işlemlerinde bir sorun yaşanmasıyla birlikte Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, İstanbul’da evlenemeye karar vermişlerdi. İkilinin cicim ayının bittiği gündeme gelirken; aralarında bir krizin çıktığı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.