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15 May 2022 - 12:46

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Oğulcan Engin Sevinçten Halay Çekecek! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişlerdi. Birbirlerine deli gibi aşık olan ikilinin aşkıysa başladığı gibi bitti. Öyle bir kriz yaşandı ki, Oğulcan Engin’in bu olayla birlikte sevinçten halay çekeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?