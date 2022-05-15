Survivor’a RTÜK Engeli! Milyonlar Şokta, Yayından mı Kaldırılıyor! Aşk ve Kaos Olayları Patlak Verince; Olanlar Oldu! Acun Ilıcalı Hayatının Şokunu Yaşayacak…
Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Heyecan ve aksiyonun bir an olsun dur durak bilmediği Survivor’da özellikle son birkaç ay içerisinde yaşanan aşk kaosları herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Adada, özellikle Nisa’nın Barış’la ilgili olarak yaptığı şiddet itirafları vb. durumlar izleyenlerin tepkisini çekerken, hayatta kalma konseptli bu yapımda oyunun önüne geçen şeyin aşk olmaması gerektiği aktarılıyor.
Survivor All Star 2022, bugüne kadar yayınlanan tüm Survivor bölümlerinin önüne geçmeyi başardı. Ekstra bir zorluk sunulan sürgün adası gibi eklemelerin yapıldığı ve bugüne kadarki en iyi isimlerin yarıştığı Survivor All Star 2022 ile ilgili ortaya çıkan RTÜK Engeli olayı seyircilerin büyük bölümünü hayretler içerisine soktu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.