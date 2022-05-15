- 15 May 2022 - 13:14

Masterchef Yarışmacıları Belli Oldu! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu “Ayyüce Geliyor” İşte O İlk Yarışmacılar! Survivor’dan Transferler Resmen Akılları Durdurdu…

Masterchef Türkiye 2022’nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Survivor’ın final yapmasının ardından Masterchef’i ekranlarda görebileceğiz. Bu noktada başvuruların devam ettiği ve yarışmacı seçiminin henüz tamamlanmadığı bilinen Masterchef’te ilk yarışmacıların belli olduğu bilgisi ve iddiasına ulaşıldı. Peki, o yarışmacılar kim?

Masterchef Türkiye’de çok sayıda kişi kimlerin yarışacağını araştırıyor. Bu noktada tüm yarışmacılar belli olmasa da birkaç yarışmacının net olarak belli olduğu öğrenildi. O Yarışmacılar haberimizde!

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15 May 2022 - 13:14 Ankara- Yaşam

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