Alişan ve Buse Varol Aşkında Şoka Sokan Ayrılık! Milyonlar Donakaldı, Öyle Şeyler Yaşanıyor ki; Kimse İnanamıyor! Artık Herkes İnancını Kaybetti… “Yazıklar Olsun”
Magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Alişan – Buse Varol ikilisi, yine ayrılıkla gündeme geldi. Bir dönem boşanacakları konuşulan ve bunun sonrasında tekrardan barışan çiftin, bu süreçten sonra iki yakası bir araya gelmek bilmedi. Alişan’ın evlatlarıyla, Buse Varol’dan ayrı fotoğraflar paylaşması, Buse Varol’un Alişan’ı takipten çıkması gibi durumlar herkesi şaşkına çevirdi. Son yaşanan olaylar ise ikiliye tamamen inancın kayıp olmasına sebep oldu.
Magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Alişan – Buse Varol ikilisi, yine ayrılıkla gündeme geldi. Bir dönem boşanacakları konuşulan ve bunun sonrasında tekrardan barışan çiftin, bu süreçten sonra iki yakası bir araya gelmek bilmedi. Alişan’ın evlatlarıyla, Buse Varol’dan ayrı fotoğraflar paylaşması, Buse Varol’un Alişan’ı takipten çıkması gibi durumlar herkesi şaşkına çevirdi. Son yaşanan olaylar ise ikiliye tamamen inancın kayıp olmasına sebep oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.