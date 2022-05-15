- 15 May 2022 - 13:21

Alişan ve Buse Varol Aşkında Şoka Sokan Ayrılık! Milyonlar Donakaldı, Öyle Şeyler Yaşanıyor ki; Kimse İnanamıyor! Artık Herkes İnancını Kaybetti… “Yazıklar Olsun”

Magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Alişan – Buse Varol ikilisi, yine ayrılıkla gündeme geldi. Bir dönem boşanacakları konuşulan ve bunun sonrasında tekrardan barışan çiftin, bu süreçten sonra iki yakası bir araya gelmek bilmedi. Alişan’ın evlatlarıyla, Buse Varol’dan ayrı fotoğraflar paylaşması, Buse Varol’un Alişan’ı takipten çıkması gibi durumlar herkesi şaşkına çevirdi. Son yaşanan olaylar ise ikiliye tamamen inancın kayıp olmasına sebep oldu.

Magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Alişan – Buse Varol ikilisi, yine ayrılıkla gündeme geldi. Bir dönem boşanacakları konuşulan ve bunun sonrasında tekrardan barışan çiftin, bu süreçten sonra iki yakası bir araya gelmek bilmedi. Alişan’ın evlatlarıyla, Buse Varol’dan ayrı fotoğraflar paylaşması, Buse Varol’un Alişan’ı takipten çıkması gibi durumlar herkesi şaşkına çevirdi. Son yaşanan olaylar ise ikiliye tamamen inancın kayıp olmasına sebep oldu.

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15 May 2022 - 13:21 Ankara- Yaşam

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