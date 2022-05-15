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15 May 2022 - 16:59

Cansu Dere’den İç Çamaşırsız Alev Alev Yakan Pozlar! 18’likler Çatır Çatır Çatladı; Kusursuz Fiziği Dumur Etti! “Maşallah Be!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesti. 18’likleri çatır çatır çatlatan Cansu Dere, 41 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dengeleri değiştirdi! Hayranlarını dumur eden Cansu Dere’ye “Maşallah be” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…