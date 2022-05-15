Cansu Dere’den İç Çamaşırsız Alev Alev Yakan Pozlar! 18’likler Çatır Çatır Çatladı; Kusursuz Fiziği Dumur Etti! “Maşallah Be!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesti. 18’likleri çatır çatır çatlatan Cansu Dere, 41 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dengeleri değiştirdi! Hayranlarını dumur eden Cansu Dere’ye “Maşallah be” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte Siyaha Bulaşa Kadınlar dizisinde rol alacak olan Cansu Dere, Disney Plus’la anlaşma yaptığını gösterdi. Yeni dizisi için yakın zamanda çalışmalara başlayacak olan Cansu Dere’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.