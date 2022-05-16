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16 May 2022 - 10:26

Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise hayranlarını alevler içerisinde bıraktı. Minicik bir elbise giyerek kocasına resti çektiği konuşulan Hadise, fiziğiyle adeta 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkardı. 35 yaşındaki güzel sanatçının paylaşımlarına bakanlar ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…