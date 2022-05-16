Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise hayranlarını alevler içerisinde bıraktı. Minicik bir elbise giyerek kocasına resti çektiği konuşulan Hadise, fiziğiyle adeta 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkardı. 35 yaşındaki güzel sanatçının paylaşımlarına bakanlar ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı. Nişan törenlerini basından gizli bir şekilde yapan Hadise, İstanbul’da vermiş olduğu bir konserde, sevgilisi Mehmet Dinçerler’e aşkını ilan ederek bir nişan görsellerini sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdi ise yeni konserinden bir paylaşımda bulunan Hadise, minileri giyerek; kusursuz fiziğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.