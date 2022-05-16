Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 6. ve son dokunulmazlığın sahibi olmak için mücadele eden iki takımdan kazanan tarafsa Kırmızılar olmuştu. 6 kez Mavi takımı yenen Kırmızı takım, destekleyenlerine büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Sevilen yarışmada eleme potasına giden isimse Hikmet olmuştu. Peki, Mavi takımın döküldüğü Survivor yarışmasında hayallerine veda eden isim kim oldu?

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