Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük bomba patladı! Elenen isim ifşa edilirken; kafalarda ise sorular oluşmaya başladı. Elenen ismin adını görenler ise şükür namazı kıldığına dair yorumlarda bulunarak sevinçlerini dile getirdiler. Peki, elenen isim Nisa mı, Hikmet mi, Seda mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 6. ve son dokunulmazlığın sahibi olmak için mücadele eden iki takımdan kazanan tarafsa Kırmızılar olmuştu. 6 kez Mavi takımı yenen Kırmızı takım, destekleyenlerine büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Sevilen yarışmada eleme potasına giden isimse Hikmet olmuştu. Peki, Mavi takımın döküldüğü Survivor yarışmasında hayallerine veda eden isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.