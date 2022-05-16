Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması için toplantılarda başladı. Mehmet Şefin yarışmadan ayrıldığı ve yerine Arda Türkmen’in geldiği konuşulmaya başlamıştı ki, bir darbede Masterchef’in en çok sevilen jürilerinden biri olan Somer Şefin yarışmadan çekildiği ve Acun Ilıcalı’ya resti çektiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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