Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar iyice karışmaya başladı! Somer Sivrioğlu’nun Acun Ilıcalı’ya resti çektiği ve hayatının şokunu yaşattığı ortaya çıktı! Rakip olduğu ortaya çıkarken; parayı beğenmeyen Somer Şef, işlerin iyice karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması için toplantılarda başladı. Mehmet Şefin yarışmadan ayrıldığı ve yerine Arda Türkmen’in geldiği konuşulmaya başlamıştı ki, bir darbede Masterchef’in en çok sevilen jürilerinden biri olan Somer Şefin yarışmadan çekildiği ve Acun Ilıcalı’ya resti çektiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.