Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Ateşleri Yaktı! “Kızım Bu Nasıl Fizik!” İlhan Şen Ortadan İkiye Yarılacak! Nefesleri Kesti…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, kıpkırmızı bikinisiyle ateşleri yaktı. Bir bakanı bir daha baktıran Burcu Özberk’e hayranları ise “Kızım bu nasıl fizik” yorumları yapıldı. Adı aşk iddialarına karıştığı İlhan Şen’in kıskançlıktan ortadan ikiye ayrılacağına dair düşünceler adeta havalarda uçuştu. Nefesleri kesen başarılı oyuncu, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda final yapan Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Burcu Özberk, dizisinin bitmesiyle birlikte sevenlerini üzmüştü. Burcu Özberk, bir an önce tatile gitmek istediğini ve dinlenmek istediğini açıklamıştı. Dizisinin bitimiyle birlikte kendisini Bali’de bulan Burcu Özberk’in tatil pozları ise nefesleri kesti; ateşleri yükseltti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.