- 16 May 2022 - 16:32

Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Ateşleri Yaktı! “Kızım Bu Nasıl Fizik!” İlhan Şen Ortadan İkiye Yarılacak! Nefesleri Kesti…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, kıpkırmızı bikinisiyle ateşleri yaktı. Bir bakanı bir daha baktıran Burcu Özberk’e hayranları ise “Kızım bu nasıl fizik” yorumları yapıldı. Adı aşk iddialarına karıştığı İlhan Şen’in kıskançlıktan ortadan ikiye ayrılacağına dair düşünceler adeta havalarda uçuştu. Nefesleri kesen başarılı oyuncu, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda final yapan Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Burcu Özberk, dizisinin bitmesiyle birlikte sevenlerini üzmüştü. Burcu Özberk, bir an önce tatile gitmek istediğini ve dinlenmek istediğini açıklamıştı. Dizisinin bitimiyle birlikte kendisini Bali’de bulan Burcu Özberk’in tatil pozları ise nefesleri kesti; ateşleri yükseltti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 May 2022 - 16:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı… mask
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var! mask
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var!
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Seyircilerin Tüyleri Ürperdi; Televizyon Dünyası Yankılandı! “Yazıklar Olsun!” mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Seyircilerin Tüyleri Ürperdi; Televizyon Dünyası Yankılandı! “Yazıklar Olsun!”
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…” mask
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal Rest! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Büyük Kriz Kapıyı Çaldı! Alişan’ın Dünyası Başına Yıkılacak… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal Rest! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Büyük Kriz Kapıyı Çaldı! Alişan’ın Dünyası Başına Yıkılacak…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan Skandal Karar! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Daha Yeni Boşanmışlardı… “Yok Artık!” mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan Skandal Karar! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Daha Yeni Boşanmışlardı… “Yok Artık!”
Aziz Dizisinin Dilruba’sı Nefesleri Kesti! Kumsal Pozlarıyla Mest Etti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Aziz Ne Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Aziz Dizisinin Dilruba’sı Nefesleri Kesti! Kumsal Pozlarıyla Mest Etti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Aziz Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
Aras Bulut İynemli İçin Çukur Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Atatürk Dizisinden Alacağı Ücret Dudakları Uçuktan Yara Yaptı! mask
Aras Bulut İynemli İçin Çukur Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Atatürk Dizisinden Alacağı Ücret Dudakları Uçuktan Yara Yaptı!
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Düğün Hazırlığında! Kerem Bürsin’de Cenaze Havası… Öyle Bir İtiraf Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Düğün Hazırlığında! Kerem Bürsin’de Cenaze Havası… Öyle Bir İtiraf Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Ateşleri Yaktı! “Kızım Bu Nasıl Fizik!” İlhan Şen Ortadan İkiye Yarılacak! Nefesleri Kesti… mask
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Ateşleri Yaktı! “Kızım Bu Nasıl Fizik!” İlhan Şen Ortadan İkiye Yarılacak! Nefesleri Kesti…
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı… mask
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…” mask
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Resti Çekti! Fiziğiyle 18’liklere Yaş Çıkardı; Bakanlar Mest Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Seyircilerin Tüyleri Ürperdi; Televizyon Dünyası Yankılandı! “Yazıklar Olsun!” mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Seyircilerin Tüyleri Ürperdi; Televizyon Dünyası Yankılandı! “Yazıklar Olsun!”
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var! mask
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL