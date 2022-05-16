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16 May 2022 - 16:32

Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Ateşleri Yaktı! “Kızım Bu Nasıl Fizik!” İlhan Şen Ortadan İkiye Yarılacak! Nefesleri Kesti…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, kıpkırmızı bikinisiyle ateşleri yaktı. Bir bakanı bir daha baktıran Burcu Özberk’e hayranları ise “Kızım bu nasıl fizik” yorumları yapıldı. Adı aşk iddialarına karıştığı İlhan Şen’in kıskançlıktan ortadan ikiye ayrılacağına dair düşünceler adeta havalarda uçuştu. Nefesleri kesen başarılı oyuncu, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…