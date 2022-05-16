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16 May 2022 - 16:34

Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da ve Müge Anlı’nın yayından kaldırılacağı ve final olacağı ortaya çıktı! ATV’nin yeni sezon için seçim yapacağı; Esra Erol ya da Müge Anlı’dan biriyle yollarını ayıracağı iddialar arasında yerini aldı! Kaosun kaldığı yerden devam etmesi ise şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…