- 16 May 2022 - 16:34

Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da ve Müge Anlı’nın yayından kaldırılacağı ve final olacağı ortaya çıktı! ATV’nin yeni sezon için seçim yapacağı; Esra Erol ya da Müge Anlı’dan biriyle yollarını ayıracağı iddialar arasında yerini aldı! Kaosun kaldığı yerden devam etmesi ise şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programda ele aldığı konularla ATV ekranlarının kraliçesi olarak anılan Esra Erol ve Müge Anlı’nın yıllardır birbirlerinin suratlarına bile bakmadığı biliniyor. Her paylaşımları olay yaratan Esra Erol ve Müge Anlı’nın programlarının final tarihleri de gündeme bomba gibi düştü. İşte mera edilen tüm detaylar…

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16 May 2022 - 16:34 Ankara- Yaşam

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