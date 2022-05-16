Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da seyirciler çileden çıktı. Milyonları ayağa kaldıran o olay, iğrenç ve hata olarak kabul edildi. Bunun üzerine o ismin elenmesi, çekilmesi ve diskalifiye edilmesi olası olarak ön plana çıktı. Mahkemelerin bile açılacağı düşünülürken; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir yankı uyandıran Survivor All Star yarışmasında son dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızılar olmuştu. Mavi takımdan neredeyse tüm yarışmacılar potaya girerken; elenecek isimde merak konusu olmuştu. Yarışmanın son bölümünde yaşanan bir olay seyircileri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.