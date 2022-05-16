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16 May 2022 - 16:34

Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da seyirciler çileden çıktı. Milyonları ayağa kaldıran o olay, iğrenç ve hata olarak kabul edildi. Bunun üzerine o ismin elenmesi, çekilmesi ve diskalifiye edilmesi olası olarak ön plana çıktı. Mahkemelerin bile açılacağı düşünülürken; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…