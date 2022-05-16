- 16 May 2022 - 16:34

Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları…

Tüp fiyatları, özellikle evlerinde halen tüp kullanan vatandaşlar tarafından araştırılan sorgulardan bir tanesi oluyor. Artan enflasyon zamlarından hemen sonra akaryakıt fiyatlarına da muhteşem zamlar gelmişti. Ardı arkası kesilmeyen LPG zamlarından sonra yapılan şok indirim; doğrudan tüp fiyatlarını da etkiledi. El kol titreten bir indirim yapılan tüp fiyatları; evleri tüple doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Asgari ücretli vatandaşın sıkıntılarına neden olan zamlar illa ki, evlerin olmazsa olmazı tüpleri de bulmuştu. Birkaç ay içerisinde tüp fiyatları büyük bir zam yapılmıştı. LPG’ye gelen indirimden sonra tüp fiyatları da etiket değiştirdi. Gelen bu indirimle evinde tüp kullananların cebinden daha az para çıkmasına neden oldu. Gelen indirimleri görenler ise “Yine lazım olacak” düşüncesiyle birkaç tane aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 May 2022 - 16:34 Ankara- Yaşam

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Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları… mask
Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları…
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