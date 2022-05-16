Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları…

Asgari ücretli vatandaşın sıkıntılarına neden olan zamlar illa ki, evlerin olmazsa olmazı tüpleri de bulmuştu. Birkaç ay içerisinde tüp fiyatları büyük bir zam yapılmıştı. LPG’ye gelen indirimden sonra tüp fiyatları da etiket değiştirdi. Gelen bu indirimle evinde tüp kullananların cebinden daha az para çıkmasına neden oldu. Gelen indirimleri görenler ise “Yine lazım olacak” düşüncesiyle birkaç tane aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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