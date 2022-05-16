Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım ifşa edildi. 16 yıldır ekranlarda olan Survivor All Star yarışmasında büyük bomba resmen patladı. Acun Ilıcalı’nın 2022 sezonunda sadece 2. kez yaptığı olayı 3. kez gerçekleştirmesi ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son dokunulmazlık oyununu da yıkıcı bir şekilde kazanan Kırmızı takım, Mavi takımın telef olmasına neden olmuştu. İddialı bir şekilde oyuna başlayan Mavi takım yine oyunu kaybetmişti. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan oyununun kazananı hangi takım oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.