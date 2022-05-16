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16 May 2022 - 16:35

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım ifşa edildi. 16 yıldır ekranlarda olan Survivor All Star yarışmasında büyük bomba resmen patladı. Acun Ilıcalı’nın 2022 sezonunda sadece 2. kez yaptığı olayı 3. kez gerçekleştirmesi ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…