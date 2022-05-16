- 16 May 2022 - 16:35

Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir karakterinin yeniden diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! Asiye, Ömer ve Doruk’un karşılarında Kadir’i görünce gözyaşlarına boğulacakları görülmeye başlandı. Kadir için gelen yorumlarsa “Sonunda be yüce Rabbim” yönünde oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlarda yerini almıştı. Hikayesi ve senaryosuyla milyonları etkileyen Kardeşlerim dizisinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Kadir’in yeniden diziye girecek olması ise sevenlerini adeta çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 May 2022 - 16:35 Ankara- Yaşam

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