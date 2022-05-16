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16 May 2022 - 16:35

Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir karakterinin yeniden diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! Asiye, Ömer ve Doruk’un karşılarında Kadir’i görünce gözyaşlarına boğulacakları görülmeye başlandı. Kadir için gelen yorumlarsa “Sonunda be yüce Rabbim” yönünde oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…