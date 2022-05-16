Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir karakterinin yeniden diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! Asiye, Ömer ve Doruk’un karşılarında Kadir’i görünce gözyaşlarına boğulacakları görülmeye başlandı. Kadir için gelen yorumlarsa “Sonunda be yüce Rabbim” yönünde oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlarda yerini almıştı. Hikayesi ve senaryosuyla milyonları etkileyen Kardeşlerim dizisinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Kadir’in yeniden diziye girecek olması ise sevenlerini adeta çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.