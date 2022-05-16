Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı…

7 Mayıs tarihinde Prag’ta evleneceği bilinen Seda Sayan, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenmişti. İkilinin arasındaki yaş farkı çok büyük bir tartışmaya neden olmuştu ama Seda Sayan, bu eleştirilerin hiçbirini umursamadığını dile getirdi. Şimdilerde hem evli, hem de mutlu olduğu bilinen Seda Sayan’ın son paylaşımı yüreklerin hoplamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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