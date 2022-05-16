- 16 May 2022 - 16:36

Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan milyonların akıllarını başlardan aldı. 60 yaşına ramak kalan Seda Sayan’ın fiziği ise birçok 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkardı. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le boşanacağı konuşulan Seda Sayan’ın boşanacakları ve aralarında krizin olduğu biliniyordu. İşte Seda Sayan’dan gelen alev alev yakan pozlar…

7 Mayıs tarihinde Prag’ta evleneceği bilinen Seda Sayan, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenmişti. İkilinin arasındaki yaş farkı çok büyük bir tartışmaya neden olmuştu ama Seda Sayan, bu eleştirilerin hiçbirini umursamadığını dile getirdi. Şimdilerde hem evli, hem de mutlu olduğu bilinen Seda Sayan’ın son paylaşımı yüreklerin hoplamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 May 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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