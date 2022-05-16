- 16 May 2022 - 16:36

Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük bomba patlak verdi. Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Survivor Ekstra yorumcuları resmen ilan-ı aşk ettiler! Canlı yayında “Sana aşığım be” diyerek bas bas bağıran Survivor Ekstra yorumcuları, milyonlara “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor All Star’ı yorumlayan Ekstra programında ortaya çıkan aşk, ağızları açık bıraktı. Canlı yayın demeden gündemi sallayacak yorumlara bulunan Survivor Ekstra, şok üzerine şok yaşattı! Kısa bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan Hanzade Ofluoğlu’nun aşkı Acun Ilıcalı’yı bile iddialara göre şok üzerine şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 May 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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