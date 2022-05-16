İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da sunucu İbrahim Tatlıses, çileden çıktı! Konuğuna “Sen bir terbiyesizsin! Git…” sözlerini dile getiren İbrahim Tatlıses, konuğunu geldiğine geleceğine bin pişman oldu! Konuğunu kovan İbrahim Tatlıses, yapım ekibinin araya girmesiyle seyircilere büyük bir şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her hafta farklı konuklar ağırlayarak milyonların dikkatini üzerine çeken İbo Show’un yayınlanan 42. bölümünde ise İbrahim Tatlıses, öyle bir açıklamada bulundu ki, konuğu dumur olarak kaldı. Ne diyeceğini şaşıran konuğun ilk tepkisi ise yapım ekibi tarafından dile getirildi. Çok sert bir şekilde “Sen bir terbiyesizsin!” açıklamasında bulunan İbrahim Tatlıses, çok zor dakikalar yaşadı ve bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.