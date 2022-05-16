İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…

Her hafta farklı konuklar ağırlayarak milyonların dikkatini üzerine çeken İbo Show’un yayınlanan 42. bölümünde ise İbrahim Tatlıses, öyle bir açıklamada bulundu ki, konuğu dumur olarak kaldı. Ne diyeceğini şaşıran konuğun ilk tepkisi ise yapım ekibi tarafından dile getirildi. Çok sert bir şekilde “Sen bir terbiyesizsin!” açıklamasında bulunan İbrahim Tatlıses, çok zor dakikalar yaşadı ve bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, neler oluyor?

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