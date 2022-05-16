- 16 May 2022 - 16:36 G: 16 May 2022 - 16:39

İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da sunucu İbrahim Tatlıses, çileden çıktı! Konuğuna “Sen bir terbiyesizsin! Git…” sözlerini dile getiren İbrahim Tatlıses, konuğunu geldiğine geleceğine bin pişman oldu! Konuğunu kovan İbrahim Tatlıses, yapım ekibinin araya girmesiyle seyircilere büyük bir şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her hafta farklı konuklar ağırlayarak milyonların dikkatini üzerine çeken İbo Show’un yayınlanan 42. bölümünde ise İbrahim Tatlıses, öyle bir açıklamada bulundu ki, konuğu dumur olarak kaldı. Ne diyeceğini şaşıran konuğun ilk tepkisi ise yapım ekibi tarafından dile getirildi. Çok sert bir şekilde “Sen bir terbiyesizsin!” açıklamasında bulunan İbrahim Tatlıses, çok zor dakikalar yaşadı ve bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı! Peki, neler oluyor?

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16 May 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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