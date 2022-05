Survivor All Star’ın Son 6 İsmi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Öyle İsimleri Verdi Ki; Adem, Nagihan... Sosyal Medya Yıkılıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında Mavi takım komple potaya girmişti. En son potaya giren isim Hikmet Tuğsuz olunca ağızlar açık kalmıştı. Durum değerlendirmesi yapan Acun Ilıcalı’nın adamlarından ise son 6 ifşası resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!