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16 May 2022 - 16:58

Survivor All Star’ın Son 6 İsmi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Öyle İsimleri Verdi Ki; Adem, Nagihan... Sosyal Medya Yıkılıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6 isim gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından ifşa edilince; ağızlar açık kaldı. Nagihan ve Adem’in adını sayarak son 6 ismi açıklayan Hakan Hatipoğlu, öyle isimler verdi ki, sosyal medya resmen yıkıldı! Peki, Survivor All Star’ın son 6’sında kimler yer alacak?