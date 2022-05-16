Survivor All Star’ın Son 6 İsmi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Öyle İsimleri Verdi Ki; Adem, Nagihan... Sosyal Medya Yıkılıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6 isim gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından ifşa edilince; ağızlar açık kaldı. Nagihan ve Adem’in adını sayarak son 6 ismi açıklayan Hakan Hatipoğlu, öyle isimler verdi ki, sosyal medya resmen yıkıldı! Peki, Survivor All Star’ın son 6’sında kimler yer alacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında Mavi takım komple potaya girmişti. En son potaya giren isim Hikmet Tuğsuz olunca ağızlar açık kalmıştı. Durum değerlendirmesi yapan Acun Ilıcalı’nın adamlarından ise son 6 ifşası resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.