- 16 May 2022 - 16:58 G: 16 May 2022 - 17:13

Survivor All Star’ın Son 6 İsmi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Öyle İsimleri Verdi Ki; Adem, Nagihan... Sosyal Medya Yıkılıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6 isim gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından ifşa edilince; ağızlar açık kaldı. Nagihan ve Adem’in adını sayarak son 6 ismi açıklayan Hakan Hatipoğlu, öyle isimler verdi ki, sosyal medya resmen yıkıldı! Peki, Survivor All Star’ın son 6’sında kimler yer alacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında Mavi takım komple potaya girmişti. En son potaya giren isim Hikmet Tuğsuz olunca ağızlar açık kalmıştı. Durum değerlendirmesi yapan Acun Ilıcalı’nın adamlarından ise son 6 ifşası resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

16 May 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 106. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor 16 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 106. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor 16 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!”
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası… mask
Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası…
Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki… mask
Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var! mask
Survivor Nisa Ayşe’yi 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti! “180 Derece Döndü!” Yerden Yere Vurdu; Saç Baş Kavgaya Ramak Var!
Survivor Ayşe, Nisa’nın Mezarını Açtı; Toprağı Üzerine Attı! Yerden Yere Vurdu, 1 Gram Acımadı! Saç Baş Kavgaya Ramak Kaldı! mask
Survivor Ayşe, Nisa’nın Mezarını Açtı; Toprağı Üzerine Attı! Yerden Yere Vurdu, 1 Gram Acımadı! Saç Baş Kavgaya Ramak Kaldı!
Survivor’dan Sakatlanıp Diskalifiye Edilen Merve Aydın’dan Şok Eden Haber! Acun Ilıcalı’nın Nutku Tutuldu; Konuşmakta Zorlandı! mask
Survivor’dan Sakatlanıp Diskalifiye Edilen Merve Aydın’dan Şok Eden Haber! Acun Ilıcalı’nın Nutku Tutuldu; Konuşmakta Zorlandı!
Survivor Batuhan’ın İflahı Kurudu! Murat Ceylan Bile Bu Kadarına Daha Önce Şahit Olmadı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü... Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’ın İflahı Kurudu! Murat Ceylan Bile Bu Kadarına Daha Önce Şahit Olmadı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü... Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı… mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı…
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!”
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi… mask
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!” mask
Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!”
Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok… mask
Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok…
Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası… mask
Survivor All Star’da Kabul Edilemeyecek İğrenç Hata! Ya Elenecek, Ya Çekilecek, Ya Diskalifiye… Mahkemelerin Açılması Bile Olası…
Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki… mask
Survivor All Star’da Elenecek İsim İfşa Edildi! Elenen İsim Acun Ilıcalı'nın Bile Ağzını Açık Bıraktı! Öyle Bir An Yaşanacak Ki…
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Nisa Mı, Hikmet Mi, Seda Mı? Şükür Namazı Kılan Bile Var! “Sonunda Kurtulduk!”
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı… mask
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi… mask
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’da Bomba Aşk Patladı; İlan-ı Aşkı Salladı! Canlı Yayında “Sana Aşığım Be” Diye Haykırdı… “Yok Artık!”
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı… mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi; Minileri Çekti! 25 Yaş Küçük Kocasıyla Boşanacağı Konuşuluyordu; Alev Alev Yaktı…
Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!” mask
Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Giriş Yapacağı Bölüm Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Doruk Gözyaşlarına Boğulacak… “Sonunda Yüce Rabbim!”
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! 16 Yılın Büyük Bombası Patladı; Acun Ilıcalı Bunu Sadece 2 Kez Yapmıştı! Neler Oluyor?
Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları… mask
Tüp Fiyatlarında El Kol Titreten İndirim! 12 Kiloluk Ev Tüpü Bile… İkişer, Üçer Alınıyor! 16 Mayıs Güncel Tüp Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL