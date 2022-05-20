Mahkum Dizisinde Barış Yolun Sonuna Geldi! Savaş’ın Yaşadığı Ortaya Çıkınca; Büge Kalpten Gitti! Final Erken Yaşandı, Kıyamet Koptu…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Barış resmen yolun sonuna geldi. Savaş’ın yaşadığı ortaya çıkarken; Büge’de bu anlara şahit oldu! Final olmadan kıyamet kopması ise Mahkum dizisinin izleyicisinin kafasında soru işaretlerine neden oldu! Gündemi sallayan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Anıl İlter gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi, yayınlanmaya başlayan ilk bölümüyle ekranlara milyonları toplamıştı. Perşembe akşamlarında yıldız gibi parlayan Mahkum dizisinin son bölümünde yaşananlar ise Savaş karakteri hakkında soru işaretlerine neden oluyordu! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.