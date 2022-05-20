Anasayfa/

Foto Galeri/

20 May 2022 - 23:13

Mahkum Dizisinde Barış Yolun Sonuna Geldi! Savaş’ın Yaşadığı Ortaya Çıkınca; Büge Kalpten Gitti! Final Erken Yaşandı, Kıyamet Koptu…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Barış resmen yolun sonuna geldi. Savaş’ın yaşadığı ortaya çıkarken; Büge’de bu anlara şahit oldu! Final olmadan kıyamet kopması ise Mahkum dizisinin izleyicisinin kafasında soru işaretlerine neden oldu! Gündemi sallayan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…