- 18 May 2022 - 22:23

EYT Kanunu Geliyor! Emeklilik Bekleyenler Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Tüm aktif çalışanların hayallerini süsleyen erken emekliliğe kavuşmasını sağlayacak kanun yolda! “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) ‘ın oluşturduğu vatandaşların dört gözle takip ettiği EYT yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınıyor! Kanunun açıklanma tarihi belli!

Ülkemizde çalışan sigortalı vatandaşların (SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) prim, gün ve çalışma yılı üzerinden hesaplanan ve bu şartları gerekli kılan bir emeklilik sistemi mevcuttur. Çalışma hayatından sonra emeklilik hayali kuran vatandaşların hayallerini süsleyen emeklilik ise son yıllarda EYT ile oldukça gündemde. Tam 6 milyon vatandaşı ilgilendiren Erken Emeklilik Yasası birçok kez gündeme gelse de resmi bir karar verilmeyip, kanun çıkarılmamıştı. Dönem dönem yeni güncellemeler ile bazı değişiklikler getirilen emeklilik kanunları vatandaşlar tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak?

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18 May 2022 - 22:23 Ankara- Yaşam

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