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17 May 2022 - 16:57

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kan Donduran Gönderme! Cam Çerçeve Kırıldı; Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan skandal bir gönderme geldi. Cam – çerçeve kırdıran bu olay sonrasında ağızlar açık kaldı. Evi terk ettiği konuşulan ama tatilde olduğu anlaşılan Buse Varol, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…