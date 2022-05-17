17 May 2022 - 16:57 Güncelleme: 17 May 2022 - 17:04
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kan Donduran Gönderme! Cam Çerçeve Kırıldı; Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan skandal bir gönderme geldi. Cam – çerçeve kırdıran bu olay sonrasında ağızlar açık kaldı. Evi terk ettiği konuşulan ama tatilde olduğu anlaşılan Buse Varol, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde ikili boşanmanın eşiğine gelmesiyle gündeme gelmişti. Buse Varol ve Alişan ise eski tatlı günlerine döndüğünü göstermişti. Aile içerisinde sorun yaşayan çiftten Buse Varol öyle bir açıklamada bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.