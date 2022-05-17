- 17 May 2022 - 16:57 G: 17 May 2022 - 17:04

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kan Donduran Gönderme! Cam Çerçeve Kırıldı; Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan skandal bir gönderme geldi. Cam – çerçeve kırdıran bu olay sonrasında ağızlar açık kaldı. Evi terk ettiği konuşulan ama tatilde olduğu anlaşılan Buse Varol, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde ikili boşanmanın eşiğine gelmesiyle gündeme gelmişti. Buse Varol ve Alişan ise eski tatlı günlerine döndüğünü göstermişti. Aile içerisinde sorun yaşayan çiftten Buse Varol öyle bir açıklamada bulundu ki…

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17 May 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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