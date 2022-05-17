- 17 May 2022 - 17:20

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Takım Değiştirmeye Kadar Götürecek! Konseyde Herkes Birbirine Girdi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu resmen ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın takımları yeniden değiştirmesine bile neden olacak olan bu durum; konseyde bir elemenin yaşanacağını ve herkesin birbirine gireceğini düşündürdü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu ifşanın ardından gözler Acun Medya’ya çevrildi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen All Star’da Yunan takım oyuncularıyla All Star oyuncuları arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Oyunu kazanan takımsa Maviler olmuştu. Önce karınlarını doyuran Mavi takım daha sonra kostümlerini giyerek dans ederek eğlenmişlerdi. Yeni bölümde ise bir ödül oyunu daha oynanacaktı ama kazanan takım resmen ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 May 2022 - 17:20 Ankara- Yaşam

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