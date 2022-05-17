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17 May 2022 - 17:20

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Takım Değiştirmeye Kadar Götürecek! Konseyde Herkes Birbirine Girdi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu resmen ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın takımları yeniden değiştirmesine bile neden olacak olan bu durum; konseyde bir elemenin yaşanacağını ve herkesin birbirine gireceğini düşündürdü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu ifşanın ardından gözler Acun Medya’ya çevrildi!