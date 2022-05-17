17 May 2022 - 17:39
Burcu Esmersoy Bikinisiyle Ateşli Yorumları Aldıkça Aldı! İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Akılları Başlardan Aldı! “Yangın Var! İtfaiye Çağırın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy, bikinili paylaşımıyla yürek hoplattı. Ateşli yorumları arka arkaya alan Burcu Esmersoy, incecik beli ve kusursuz fiziğiyle akılları başlardan aldı! İşte milyonlara “Yangın var! İtfaiye çağırın” yorumlarını yaptıran Burcu Esmersoy’un ateş eden pozları…
Fiziği ve güzelliğiyle her dönemin en çok beğenilen kadın ünlülerinden biri olan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur pozlarıyla nefes kesiyor. Peki, Burcu Esmersoy nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.