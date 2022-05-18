Ankara’da 19 Mayısta Melek Mosso, Edis, Pilli Bebek Konseri! Konser Rüzgarı Esecek, Her Yer Sallanacak! İşte Ankara'da 19 Mayıs Perşembe Ücretsiz Konserleri....

Yurdun dört bir yanında coşku ile kutlanmak için tüm hazırlıkların tamamlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için beklenen tarih, 2022 yılı için de gelmiş bulunuyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yakışır bir program hazırlamış olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserleri ile vatandaşları şimdiden heyecanlandırıyor. Peki, Ankara 19 Mayıs konser var mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı ne? Ankara Melek Mosso, Edis, Pilli Bebek konserleri ne zaman? İşte, detaylar…

19 Mayıs Perşembe Konserleri....

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlara bayram sevincini doyasıya yaşatmak için ünlü sanatçıları Başkent’te ağırlayacak.

Aysel Yakupoğlu’nun 16 Mayıs’ta verdiği konserin ardından Pilli Bebek, Melek Mosso ve Edis’in konser vereceği Ankara’da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:

-17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği

-17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-‘Pilli Bebek’ konseri

-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark- ‘Melek Mosso’ konseri

-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı- ‘Edis’ konseri

-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası

-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.

ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Ront Gösterisi, Şiir Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi, Judo ve Boks Gösterileri, Koro, Çeşitli Yarışmalar

17.05.2022 10.00

AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ

Şiir Dinletisi, Gitar Dinletisi, Afiş Boyama Etkinliği, Çeşitli Yarışmalar

18.05.2022 10.00

ORTAPINAR YENİKENT GENÇLİK MERKEZİ

TAİ Gezisi 19 Mayıs Uçuş Gösterisi

20.05.2022 10.00

ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Tiyatro Gösterisi, Şiir Dinletisi, Oratoryo

27.05.2022 14.00

ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Park içi Gençlik Yürüyüşü

18.05.2022 13.00

KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs konulu resim yarışması Eva ile Türk Bayrağı Yapımı, Şiir Dinletisi, Slayt Gösterileri, Hediye Töreni

21.05.2022 13.00

KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ

Müzik Kulübü ile birlikte Gençlik Yürüyüşü

18.05.2022 11.00

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı konulu Resim yarışması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

17.05.2022 18.05.2022 14.30 14.00

OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi

19.05.2022 14.00

SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

6-20 Yaş Arası Genç Üyelerimizle Voleybol ve Basketbol Müsabakaları

18.05.2022 14.00

YENİMAHALLE GENÇLİK MERKEZİ

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Havuzunda Yüzme Yarışması

26.05.2022 09.00

POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

17.05.2022 18.00

AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Anıtkabir'e Yürüyüş Kent Konseyi iş birliği ile Anıtpark'ta Amatör Grupların Müzik ve Dans Gösterileri

18.05.2022 16.30

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