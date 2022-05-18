19 Mayıs 2022 Resmi Tatil Mi? Hangi İş Yerleri Ve Kurumlar Tatil Olacak? Okullar Tatil Mi? Üniversiteler De Tatil Olacak Mı? 20 Mayıs Yarım Gün Mü?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ile kutlanacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 MAYIS günü Bandırma vapuru ile yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basmıştır. Milletin kurtuluş fişeklerini ateşleyen önemli olaylar arasında yer alan Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs gününü Atatürk milletine armağan etmiş, Gençlik ve Spor bayramı olarak kutlanmasını istemiştir. Peki yıllardır coşkuyla kutlanan 19 Mayıs günü bu yıl da resmi tatil mi? 20 Mayıs’ta yarım gün olacak mı? Bütün soruların cevabı haberimizin devamında.

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