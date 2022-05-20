Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’dan Sonra Öyle Bir İsimle Evleniyor Ki… “Yazıklar Olsun!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın boşanma sonrası hayatı ortaya çıktı. Yıkımı yaratan Sedat, Nalan’dan sonra öyle bir isimle evlenmeye karar verdi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Binlerce kişiden tepki alan Sedat karakterine; “Yazıklar olsun” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümüne sayılı günler kala yayınlanan fragmanda ise Sedat ve Nalan arasında büyük bir yıkımın yaşandığı görüldü. Sedat ve Nalan’ın boşanmasından sonra Sedat’ın hayatı görenleri büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.