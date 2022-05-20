Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’dan Sonra Öyle Bir İsimle Evleniyor Ki… “Yazıklar Olsun!”

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümüne sayılı günler kala yayınlanan fragmanda ise Sedat ve Nalan arasında büyük bir yıkımın yaşandığı görüldü. Sedat ve Nalan’ın boşanmasından sonra Sedat’ın hayatı görenleri büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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