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22 May 2022 - 13:33

Arka Sokaklar Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Arka Sokaklar 17. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Ekranların devam eden en uzun haftalık dizi olma unvanını hala elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon öncesi seyircisini akıbeti ile meraklandıran yapımlar arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarından 16 sezondur seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon da ne yapacağı da kesinleşmiş bulunuyor. Sizde Arka Sokaklar dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte final tarihi ve daha fazlası...