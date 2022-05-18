- 18 May 2022 - 22:23

19 Mayıs 2022 Perşembe Günü Bankalar Açık Mı? 19 Mayıs Günü Bankalar Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanacak? EFT Ve Havale İşlemleri Yapılabiliyor Mu?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü bankalar işlem yapacak mı? Bankalar saat kaça kadar açık olacak? EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi? 20 Mayıs Cuma günü işlem yapılabilecek mi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeni ile 19 Mayıs 2022 Perşembe günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak ilan edilecek. Okullar, devlet kurumları ve özel sektör için resmi tatil olarak kabul edilen 20 Mayıs 2022 Perşembe gününde ise bankaların açık olup olmayacağı ve vatandaşların işlem yapıp yapamayacağı akıllara gelen sorular arasında yer aldı. En çok merak edilen konulardan biri ise, vatandaşların resmi tatil gününde EFT ve havale gibi işlemleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği oldu. Bu soruların cevabı için haberin devamını okuyunuz.

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18 May 2022 - 22:23 - Gündem

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