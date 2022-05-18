19 Mayıs 2022 Perşembe Günü Bankalar Açık Mı? 19 Mayıs Günü Bankalar Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanacak? EFT Ve Havale İşlemleri Yapılabiliyor Mu?
19 Mayıs 2022 Perşembe günü bankalar işlem yapacak mı? Bankalar saat kaça kadar açık olacak? EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi? 20 Mayıs Cuma günü işlem yapılabilecek mi?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeni ile 19 Mayıs 2022 Perşembe günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak ilan edilecek. Okullar, devlet kurumları ve özel sektör için resmi tatil olarak kabul edilen 20 Mayıs 2022 Perşembe gününde ise bankaların açık olup olmayacağı ve vatandaşların işlem yapıp yapamayacağı akıllara gelen sorular arasında yer aldı. En çok merak edilen konulardan biri ise, vatandaşların resmi tatil gününde EFT ve havale gibi işlemleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği oldu. Bu soruların cevabı için haberin devamını okuyunuz.
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18 May 2022 - 22:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.