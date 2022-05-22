Aziz Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Aziz 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini hızla alan Aziz dizisi, hızla da kan kaybetmeye başladı. Seyircisi Aziz dizisinin 2. sezon müjdesini beklerken, diziden arka arkaya kötü haberler geldi. Öte yandan Aziz dizisinin son bölümünün ardından yayıncı kuruluş da ikinci sezon kararına ilişkin net bir açıklama yaptı! İşte Aziz dizisine ait final ve yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar...
Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini hızla alan Aziz dizisi, hızla da kan kaybetmeye başladı. Seyircisi Aziz dizisinin 2. sezon müjdesini beklerken, diziden arka arkaya kötü haberler geldi. Öte yandan Aziz dizisinin son bölümünün ardından yayıncı kuruluş da ikinci sezon kararına ilişkin net bir açıklama yaptı! Peki, Aziz dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Aziz dizisi kaçıncı bölüm final? Aziz 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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22 May 2022 - 13:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.