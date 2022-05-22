Aziz Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Aziz 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini hızla alan Aziz dizisi, hızla da kan kaybetmeye başladı. Seyircisi Aziz dizisinin 2. sezon müjdesini beklerken, diziden arka arkaya kötü haberler geldi. Öte yandan Aziz dizisinin son bölümünün ardından yayıncı kuruluş da ikinci sezon kararına ilişkin net bir açıklama yaptı! Peki, Aziz dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Aziz dizisi kaçıncı bölüm final? Aziz 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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