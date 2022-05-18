Üç Kuruş Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Üç Kuruş 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve bir süre reytinglerin zirve eteklerinde de dolanan Üç Kuruş dizisi için işler şu anda pek de yolunda gitmiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısından bu yana kan kaybı yaşamaya başlamış olan Üç Kuruş dizisinin finale gidip gitmeyeceği ise, bu hafta itibariyle netleşmiş bulunuyor. Sizde sevilen dizi Üç Kuruş ile ilgili final tarihini merak ediyorsanız işte detaylar...
Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve bir süre reytinglerin zirve eteklerinde de dolanan Üç Kuruş dizisi için işler şu anda pek de yolunda gitmiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısından bu yana kan kaybı yaşamaya başlamış olan Üç Kuruş dizisinin finale gidip gitmeyeceği ise, bu hafta itibariyle netleşmiş bulunuyor. Peki, Üç Kuruş dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Üç Kuruş dizisi kaçıncı bölüm final? Üç Kuruş 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
18 May 2022 - 11:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.