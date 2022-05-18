- 18 May 2022 - 11:07 G: 18 May 2022 - 11:11

Üç Kuruş Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Üç Kuruş 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve bir süre reytinglerin zirve eteklerinde de dolanan Üç Kuruş dizisi için işler şu anda pek de yolunda gitmiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısından bu yana kan kaybı yaşamaya başlamış olan Üç Kuruş dizisinin finale gidip gitmeyeceği ise, bu hafta itibariyle netleşmiş bulunuyor. Sizde sevilen dizi Üç Kuruş ile ilgili final tarihini merak ediyorsanız işte detaylar...

Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve bir süre reytinglerin zirve eteklerinde de dolanan Üç Kuruş dizisi için işler şu anda pek de yolunda gitmiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısından bu yana kan kaybı yaşamaya başlamış olan Üç Kuruş dizisinin finale gidip gitmeyeceği ise, bu hafta itibariyle netleşmiş bulunuyor. Peki, Üç Kuruş dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Üç Kuruş dizisi kaçıncı bölüm final? Üç Kuruş 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

18 May 2022 - 11:07 - Dizi Haberleri

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