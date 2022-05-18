Üç Kız Kardeş Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Üç Kız Kardeş 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Şubat ayının ortasından itibaren seyirci ile buluşmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, o günden bugüne hızlı bir şekilde Kanal D’nin güçlü yapımları arasındaki yerini almış bulunuyor. İlk günden reytinglere dördüncü giren ardından ise zirveye oturan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finaline gideceği tarih de bu hafta itibariyle netleşiyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Üç Kız Kardeş dizisi kaçıncı bölüm final? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…