Destan Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Destan 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Tarihi kurgu konusu ile salı gününü reytinglerini adeta alt üst eden Destan dizisi, yavaş yavaş ilk sezonunun sonuna yaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz sezonda yer alan üç dizisini reytingleri iyi olmasına karşın bu sezon ekranlara getirmeyen ATV’de yayınlanan Destan dizisi ilgili detaylar ve final tarihi detayları haberimizde...
Tarihi kurgu konusu ile salı gününü reytinglerini adeta alt üst eden Destan dizisi, yavaş yavaş ilk sezonunun sonuna yaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz sezonda yer alan üç dizisini reytingleri iyi olmasına karşın bu sezon ekranlara getirmeyen ATV’de yayınlanan Destan dizisi, seyircisini bu konuda endişelendiriyordu ki, dizinin yeni sezon akıbeti nihayet belli oldu! Peki, Destan dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Destan dizisi kaçıncı bölüm final? Destan 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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18 May 2022 - 11:15 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.