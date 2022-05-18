Destan Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Destan 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Tarihi kurgu konusu ile salı gününü reytinglerini adeta alt üst eden Destan dizisi, yavaş yavaş ilk sezonunun sonuna yaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz sezonda yer alan üç dizisini reytingleri iyi olmasına karşın bu sezon ekranlara getirmeyen ATV’de yayınlanan Destan dizisi, seyircisini bu konuda endişelendiriyordu ki, dizinin yeni sezon akıbeti nihayet belli oldu! Peki, Destan dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Destan dizisi kaçıncı bölüm final? Destan 2. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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