Sadakatsiz Bitti, Artık Yok! Volkan Da Gidiyor... Hapishanede Kendini Öldürüyor! Senaryo Öyle Bir Noktaya Dayandı Ki; Finalin Gelişi Milyonları Gözyaşlarına Boğacak!
Kanal D ekranlarının tam iki sezondur en çok sevilen yapımları arasındaki yerini korumayı başaran Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda aldığı final kararından geri dönmemiş bulunuyor. Son bölümünün de çekimlerini tamamlamış olan Sadakatsiz dizisinin ekranlara gelecek final bölümü öncesi nefesler tutulmuşken, muhteşem hikayeye yakışı bir son olacağı dizinin yayınlanan fragmanları ile ortaya çıkıyor! İşte Sadakatsiz dizisi ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarının tam iki sezondur en çok sevilen yapımları arasındaki yerini korumayı başaran Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda aldığı final kararından geri dönmemiş bulunuyor. Son bölümünün de çekimlerini tamamlamış olan Sadakatsiz dizisinin ekranlara gelecek final bölümü öncesi nefesler tutulmuşken, muhteşem hikayeye yakışı bir son olacağı dizinin yayınlanan fragmanları ile ortaya çıkıyor! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapıyor? Sadakatsiz dizisinin finalinde ne oldu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 May 2022 - 11:20 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.