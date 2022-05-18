Sadakatsiz Bitti, Artık Yok! Volkan Da Gidiyor... Hapishanede Kendini Öldürüyor! Senaryo Öyle Bir Noktaya Dayandı Ki; Finalin Gelişi Milyonları Gözyaşlarına Boğacak!

Kanal D ekranlarının tam iki sezondur en çok sevilen yapımları arasındaki yerini korumayı başaran Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda aldığı final kararından geri dönmemiş bulunuyor. Son bölümünün de çekimlerini tamamlamış olan Sadakatsiz dizisinin ekranlara gelecek final bölümü öncesi nefesler tutulmuşken, muhteşem hikayeye yakışı bir son olacağı dizinin yayınlanan fragmanları ile ortaya çıkıyor! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapıyor? Sadakatsiz dizisinin finalinde ne oldu? İşte, detaylar…

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