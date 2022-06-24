- 24 Haz 2022 - 13:27

Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 All Star Ne Zaman Belli Oluyor, Ne Zaman Bitecek?

Haftanın tam 6 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Survivor All Star 2022 yarışması, yavaş yavaş finale giderken, şampiyon olacak isim noktasında da nefesleri tutturur hale geldi. Önümüzdeki günlerde artık bireysel yarışlara başlayacak olan Survivor All Star 2022 final tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

Haftanın tam 6 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Survivor All Star 2022 yarışması, yavaş yavaş finale giderken, şampiyon olacak isim noktasında da nefesleri tutturur hale geldi. Önümüzdeki günlerde artık bireysel yarışlara başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu kadar final tarihi ve yeri de yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor 2022 All Star final ne zaman? Survivor 2022 finali nerede olacak? Survivor 2022 ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

Acun Ilıcalı, İnstagram hesabından Ayşe, Batuhan, Hikmet, Nagihan, Nisa ve Adem'i yanına alarak canlı yayın yaptı. 23 Haziran 2022 Günü yayınlanan Ada konseyinden sonra yaptığı canlı yayında değişiklik olarak eleme adayını da bu sefer biz ifşa edelim dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star Final Ne Tarihini de açıkladı Yaptığı açıklamada 30 Haziran Perşembe akşamı yapılacak büyük finalde Survivor 2022 All Star şampiyonun belli olacağını belirtti.

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24 Haz 2022 - 13:27 - Survivor 2022

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