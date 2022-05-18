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18 May 2022 - 11:26

Yalnız Kurt Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Yalnız Kurt 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Farklı bir konu ile ATV ekranlarından reyting yarışına dahil olan Yalnız Kurt dizisi, günden güne düşen reytingleri nedeniyle sadık seyirci kitlesini meraklandırıyor. Öte yandan Davut Bahadır karakterine hayat veren Cihan Ünal’ın diziye geri dönüp dönmeyeceği de belli olmuş bulunuyor. Sizde Yalnız Kurt dizisi ile ilgili detayları ve final ile ilgili ayrıntıları merak ediyorsanız buyurun haberimize...