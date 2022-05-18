Gönül Dağı Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Gönül Dağı 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Her bölümü ile hem ekranların hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı dizisi bir sezonunun daha sonuna yaklaşırken; dizinin yeni sezonda olup olmayacağına dair açıklama TRT ekranlarından geldi. Sizde sevilen dizi Gönül Dağı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Her bölümü ile hem ekranların hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı dizisi bir sezonunun daha sonuna yaklaşırken; dizinin yeni sezonda olup olmayacağına dair açıklama TRT ekranlarından geldi. Peki, Gönül Dağı dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Gönül Dağı dizisi kaçıncı bölüm final? Gönül Dağı 3. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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18 May 2022 - 11:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.