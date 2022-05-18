Gönül Dağı Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Gönül Dağı 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Her bölümü ile hem ekranların hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı dizisi bir sezonunun daha sonuna yaklaşırken; dizinin yeni sezonda olup olmayacağına dair açıklama TRT ekranlarından geldi. Peki, Gönül Dağı dizisi sezon finali ne zaman yapıyor? Gönül Dağı dizisi kaçıncı bölüm final? Gönül Dağı 3. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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