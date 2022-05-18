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18 May 2022 - 11:35

Yargı Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Yargı 2. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisi, nefes kesen bölümlerinin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Birinci sezonu için paydos verecek olan Yargı dizisinin ikinci sezondaki akıbeti de netleşmeye başlıyor. Sizde Yargı dizisi ile ilgili detayları ve finale ilişkin cevapları merak ediyorsanız işte detaylar...