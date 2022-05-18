Survivor Nisa Gözlerini Hastanede Açtı! Acun Medya’yla İlişiği Kesildi; Sağlık Durumu Tüyler Ürpertti! Murat Ceylan’ın Gözyaşları Sel Oldu Aktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da yer alan Nisa Bölükbaşı, gözlerini resmen hastanede açtı. Acun Medya’yla ilişiği kesilen Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu ise tir tir titretti. Murat Ceylan’ın bile gözyaşlarına hakim olamadığı o anlarda ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor’da ödül oyunu için kıyasıya yarışan Mavi takım ve Kırmızı takım arasından mücadelenin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Oyun sırasında sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı’nın apar topar hastaneye kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.