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18 May 2022 - 11:55

Survivor Nisa Gözlerini Hastanede Açtı! Acun Medya’yla İlişiği Kesildi; Sağlık Durumu Tüyler Ürpertti! Murat Ceylan’ın Gözyaşları Sel Oldu Aktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da yer alan Nisa Bölükbaşı, gözlerini resmen hastanede açtı. Acun Medya’yla ilişiği kesilen Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu ise tir tir titretti. Murat Ceylan’ın bile gözyaşlarına hakim olamadığı o anlarda ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…