Ucuz Ayçiçek Yağı, Çay, Un ve Şeker Satan Marketler Listesi! A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa Ayçiçek Yağı, Un ve Şekeri Resmen Dip Fiyattan Satıyor!
Zincir marketler fiyatları düşürdü! Sepetler Ayçiçek yağı, çay, şeker, un ile dolacak! Fiyatları gören marketlere koşuyor! Bu ürünleri ucuza almak istiyorsanız, haberimiz tam size göre!
Zamlarla birlikte etiket fiyatları uçan Ayçiçek yağı, çay, şeker ve un vatandaşların pahalılığından en çok şikâyet ettiği ürünler arasında yer alıyor. Artan enflasyon ile birlikte alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla temel gıda ürünleri olarak görülen Ayçiçek yağı, çay, şeker, un gibi ürünlerin etiket fiyatları gün geçtikçe daha da tepki topluyor. Ancak son fiyatlara rağmen ünlü zincir marketler olan A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa fiyatları tamamen indirdi. İşte sizler için derlediğimiz marketlerdeki o fiyatlar…
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18 May 2022 - 12:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.