Ucuz Ayçiçek Yağı, Çay, Un ve Şeker Satan Marketler Listesi! A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa Ayçiçek Yağı, Un ve Şekeri Resmen Dip Fiyattan Satıyor!

Zamlarla birlikte etiket fiyatları uçan Ayçiçek yağı, çay, şeker ve un vatandaşların pahalılığından en çok şikâyet ettiği ürünler arasında yer alıyor. Artan enflasyon ile birlikte alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla temel gıda ürünleri olarak görülen Ayçiçek yağı, çay, şeker, un gibi ürünlerin etiket fiyatları gün geçtikçe daha da tepki topluyor. Ancak son fiyatlara rağmen ünlü zincir marketler olan A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa fiyatları tamamen indirdi. İşte sizler için derlediğimiz marketlerdeki o fiyatlar…

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