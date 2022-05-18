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18 May 2022 - 12:28

Yargı Dizisinin Sezon Finali İfşa Edildi! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki; Instagram Ayağa Kalktı! Ceylin ve Ilgaz Detayı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da seyircilerin büyük bir şok yaşanmasına neden olacak gelişme yaşandı! Sezon finali ifşa edilirken; başrol oyuncusu öyle bir paylaşımda bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum, Ceylin ve Ilgaz detayıyla şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…