- 18 May 2022 - 12:28 G: 18 May 2022 - 12:52

Yargı Dizisinin Sezon Finali İfşa Edildi! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki; Instagram Ayağa Kalktı! Ceylin ve Ilgaz Detayı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da seyircilerin büyük bir şok yaşanmasına neden olacak gelişme yaşandı! Sezon finali ifşa edilirken; başrol oyuncusu öyle bir paylaşımda bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum, Ceylin ve Ilgaz detayıyla şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin yakın zamanda sezon finali olacağı biliniyordu. Sezon finalinde nelerin olacağı büyük bir merak konusuyken; dizinin Pars Savcı’sı şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 May 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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