Acun Ilıcalı’dan Şok Eden Hadise Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Son Sözleri Savaş İlan Ettirdi! Meğer Hadise 5 Yıl Boyunca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ödül oyunu ve elemenin yapıldığı Survivor All Star’da elenen isim Seda Ocak olurken; ödül oyununu kazanan takımsa Kırmızlar olmuştu. Eleme konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, öyle bir açıklamaya yer verdi ki, Hadise sevenleri neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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