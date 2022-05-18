Acun Ilıcalı’dan Şok Eden Hadise Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Son Sözleri Savaş İlan Ettirdi! Meğer Hadise 5 Yıl Boyunca…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan şok bir Hadise açıklaması geldi. Kanlı bıçaklı oldukları konuşulan Hadise ve Acun Ilıcalı’nın son sözleri büyük bir yankı uyandırdı. Milyonların ağzını açık bırakan Acun Ilıcalı, Hadise’nin tam tamına 5 yıl boyunca…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ödül oyunu ve elemenin yapıldığı Survivor All Star’da elenen isim Seda Ocak olurken; ödül oyununu kazanan takımsa Kırmızlar olmuştu. Eleme konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, öyle bir açıklamaya yer verdi ki, Hadise sevenleri neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.