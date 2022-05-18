Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Bacak Şov! Minileri Kasığına Kadar Çekti; Batuhan Karacakaya Ortadan İkiye Çatladı! “Gelmiş Geçmiş…”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde yer alan ama 2022 All Star döneminde bulunmak istemediğini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’dan sonra nefesleri kesen bir pozunu paylaştı. Değişimiyle ve güzelliğiyle akılları başlardan alan Aleyna Kalaycıoğlu, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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