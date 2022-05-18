Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Bacak Şov! Minileri Kasığına Kadar Çekti; Batuhan Karacakaya Ortadan İkiye Çatladı! “Gelmiş Geçmiş…”
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’la ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu’ndan bacak şov geldi. Minileri kasığına kadar çeken Aleyna Kalaycıoğlu’na hayranları ise “Şu fiziği gören Batuhan Karacakaya ortadan ikiye çatlar” yorumlarında bulundu. Gelmiş geçmiş en güzel Survivor yarışmacısı olduğuna dair övgüler alan Aleyna Kalaycıoğlu, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde yer alan ama 2022 All Star döneminde bulunmak istemediğini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’dan sonra nefesleri kesen bir pozunu paylaştı. Değişimiyle ve güzelliğiyle akılları başlardan alan Aleyna Kalaycıoğlu, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.