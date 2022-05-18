Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da bir veda daha yaşanacak. Akça Hatun karakteriyle yıllar sonra sete çıkan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etmeye hazırlanıyor. Anlaşmayı yırtıp atan Fahriye Evcen, sevenlerinin gözlerini yaşlı bir şekilde bıraktı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden Fahriye Evcen’in neden ayrıldığı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarını sallıyor. Türk tarihini konu olarak ele alan Alparslan Büyük Selçuklu, göğüslerin kabarmasına neden oluyor. Dikkatleri üzerine çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden Akça Hatun’un ayrılacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı ama neden ayrılmak istediği bilinmiyordu. Gelen son dakika haberi ise her şeye cevap verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.