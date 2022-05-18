Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı…

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarını sallıyor. Türk tarihini konu olarak ele alan Alparslan Büyük Selçuklu, göğüslerin kabarmasına neden oluyor. Dikkatleri üzerine çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden Akça Hatun’un ayrılacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı ama neden ayrılmak istediği bilinmiyordu. Gelen son dakika haberi ise her şeye cevap verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!