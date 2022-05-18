- 18 May 2022 - 17:55 G: 18 May 2022 - 18:00

Survivor Seda Acun Medya’da Parayı Kırmış! Öyle Bir Kazançla Çıktı Ki… “Boşuna Ağlama Zengin Olmuşsun!” Acun Ilıcalı’nın Cebinde Bu Kadar Yok!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Seda Ocak, Acun Medya’dan öyle bir kazanç sağlamış ki, akıl – beyin duruyor. Gündeme bomba gibi düşen bu ücret sonrasında birçok kişi ise Acun Ilıcalı’nın cebinde bu kadar olmadığını dile getirdi ve “Boşuna ağlama zengin olmuşsun” yorumlarını yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Seda Ocak, dün akşam hayallerine veda eden isim olmuştu. Yarışmaya vedasından sonra kazandığı ücret ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 May 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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