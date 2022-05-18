Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık Haberi Geldi! Kararını Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Alişan Gözyaşlarına Boğulacak! Meğer Buse Varol…

Geçtiğimiz günlerde Alişan’ın eşi Buse Varol, eltisiyle adeta birbirlerine girmişlerdi. Buse Varol’un ve Merve Tektaş’ın birbirleriyle bağlantılarını koparması büyük bir şoka neden olmuştu. İddialara göre Buse Varol, eşi Alişan’a “Yeğenlerinle de vakit geçir ama bize de zaman ayır” demesi olayları karıştırdı. Bu sözlerden rahatsız olan elti Merve Tektaş, Buse Varol’u anında engellemişti. Peki, Buse Varol nasıl bir ayrılık kararı aldı?

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