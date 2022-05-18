- 18 May 2022 - 18:26 G: 18 May 2022 - 18:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık Haberi Geldi! Kararını Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Alişan Gözyaşlarına Boğulacak! Meğer Buse Varol…

Alişan ve Buse Varol, hayranlarını çılgına çevirdi. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, ayrılık haberini duyurdu. Kararını veren Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu. Alişan’ın gözyaşlarına boğulacağı düşünülürken; Buse Varol ise sevenlerini dumur etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Alişan’ın eşi Buse Varol, eltisiyle adeta birbirlerine girmişlerdi. Buse Varol’un ve Merve Tektaş’ın birbirleriyle bağlantılarını koparması büyük bir şoka neden olmuştu. İddialara göre Buse Varol, eşi Alişan’a “Yeğenlerinle de vakit geçir ama bize de zaman ayır” demesi olayları karıştırdı. Bu sözlerden rahatsız olan elti Merve Tektaş, Buse Varol’u anında engellemişti. Peki, Buse Varol nasıl bir ayrılık kararı aldı?

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18 May 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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