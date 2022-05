Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen All Star’da Ogeday ve Adem adeta birbirine girmişlerdi. Tamda bu konu hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu, yayınlanmayan olayları tek tek anlattı.

