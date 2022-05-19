- 19 May 2022 - 09:27 G: 19 May 2022 - 09:29

Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ifşa etti. Adem ve Ogeday’ı yerden yere vuran Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın o anları yayına konulmasını istemediğini duyurdu. İkili arasında çıkan tartışmanın perde arkası ise şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen All Star’da Ogeday ve Adem adeta birbirine girmişlerdi. Tamda bu konu hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu, yayınlanmayan olayları tek tek anlattı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 May 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Seda Acun Medya’da Parayı Kırmış! Öyle Bir Kazançla Çıktı Ki… “Boşuna Ağlama Zengin Olmuşsun!” Acun Ilıcalı’nın Cebinde Bu Kadar Yok! mask
Survivor Seda Acun Medya’da Parayı Kırmış! Öyle Bir Kazançla Çıktı Ki… “Boşuna Ağlama Zengin Olmuşsun!” Acun Ilıcalı’nın Cebinde Bu Kadar Yok!
Survivor’dan Elenen Seda’nın Elinden Acun Medya Tuttu! Ekranlara Yeniden Dönüyor; Parayı Kıracak! Hayatının Teklifi Yapıldı… mask
Survivor’dan Elenen Seda’nın Elinden Acun Medya Tuttu! Ekranlara Yeniden Dönüyor; Parayı Kıracak! Hayatının Teklifi Yapıldı…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Bacak Şov! Minileri Kasığına Kadar Çekti; Batuhan Karacakaya Ortadan İkiye Çatladı! “Gelmiş Geçmiş…” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Bacak Şov! Minileri Kasığına Kadar Çekti; Batuhan Karacakaya Ortadan İkiye Çatladı! “Gelmiş Geçmiş…”
Survivor Ogeday – Nisa Aşkı 2020’de Belgelenmiş! Acun Medya, Panorama, Ekstra Dinlememiş; Aşkını Haykırmış! Barış Murat Yağcı Çıldıracak… mask
Survivor Ogeday – Nisa Aşkı 2020’de Belgelenmiş! Acun Medya, Panorama, Ekstra Dinlememiş; Aşkını Haykırmış! Barış Murat Yağcı Çıldıracak…
Survivor Evrim Gidiyor, Seda Geri Geliyor! Karar Çıktı; Acun Medya İlk Kez Böyle Bir Şeyi İmzaladı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Evrim Gidiyor, Seda Geri Geliyor! Karar Çıktı; Acun Medya İlk Kez Böyle Bir Şeyi İmzaladı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oldu Neler…
Survivor Nisa Gözlerini Hastanede Açtı! Acun Medya’yla İlişiği Kesildi; Sağlık Durumu Tüyler Ürpertti! Murat Ceylan’ın Gözyaşları Sel Oldu Aktı… mask
Survivor Nisa Gözlerini Hastanede Açtı! Acun Medya’yla İlişiği Kesildi; Sağlık Durumu Tüyler Ürpertti! Murat Ceylan’ın Gözyaşları Sel Oldu Aktı…
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 Ne Zaman Bitecek? mask
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 Ne Zaman Bitecek?
Survivor Finale Çıkacak İsimler Önceden Belirlenmiş! Yarı Finalde Olan İsimleri Ağzından Kaçırdı; Acun Ilıcalı İşine Son Verdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Finale Çıkacak İsimler Önceden Belirlenmiş! Yarı Finalde Olan İsimleri Ağzından Kaçırdı; Acun Ilıcalı İşine Son Verdi! Neler Oluyor?
Survivor Evrim Hastanelik Oldu; Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… Acun Medya Misliyle Ödeme Yapmak Zorunda Kalacak! Son Durum Fena… mask
Survivor Evrim Hastanelik Oldu; Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… Acun Medya Misliyle Ödeme Yapmak Zorunda Kalacak! Son Durum Fena…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show’da Düğün Var! Gelinlik – Damatlık Ayarlandı; Provalar Başladı! Tatlıses Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesi İlk Kez Yaşanacak! mask
İbo Show’da Düğün Var! Gelinlik – Damatlık Ayarlandı; Provalar Başladı! Tatlıses Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesi İlk Kez Yaşanacak!
Petek Dinçöz Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanma Sana Yaradı!” İç Çamaşırı Giymedi; Nefesleri Kesti! Ateşli Yorumlar Arka Arkaya… mask
Petek Dinçöz Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanma Sana Yaradı!” İç Çamaşırı Giymedi; Nefesleri Kesti! Ateşli Yorumlar Arka Arkaya…
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi… mask
İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı, Konuğunu Kovdu! “Sen Bir Terbiyesizsin! Git!” Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu; Yapım Ekibi…
Survivor Seda Acun Medya’da Parayı Kırmış! Öyle Bir Kazançla Çıktı Ki… “Boşuna Ağlama Zengin Olmuşsun!” Acun Ilıcalı’nın Cebinde Bu Kadar Yok! mask
Survivor Seda Acun Medya’da Parayı Kırmış! Öyle Bir Kazançla Çıktı Ki… “Boşuna Ağlama Zengin Olmuşsun!” Acun Ilıcalı’nın Cebinde Bu Kadar Yok!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık Haberi Geldi! Kararını Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Alişan Gözyaşlarına Boğulacak! Meğer Buse Varol… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık Haberi Geldi! Kararını Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Alişan Gözyaşlarına Boğulacak! Meğer Buse Varol…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Kırmızılar İçerisinde Nefes Kesti! “Seni Gedelli’ye Böyle Almazlar!” Yatak Pozuyla Ateşleri Çağırdı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Kırmızılar İçerisinde Nefes Kesti! “Seni Gedelli’ye Böyle Almazlar!” Yatak Pozuyla Ateşleri Çağırdı!
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı… mask
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bebek Skandalı! Mideler Bulandı; Televizyonlar Çat Çat Kapandı! Rüçhan Hanım Kalpten Gidecek! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bebek Skandalı! Mideler Bulandı; Televizyonlar Çat Çat Kapandı! Rüçhan Hanım Kalpten Gidecek! Neler Oluyor?
Survivor’dan Elenen Seda’nın Elinden Acun Medya Tuttu! Ekranlara Yeniden Dönüyor; Parayı Kıracak! Hayatının Teklifi Yapıldı… mask
Survivor’dan Elenen Seda’nın Elinden Acun Medya Tuttu! Ekranlara Yeniden Dönüyor; Parayı Kıracak! Hayatının Teklifi Yapıldı…
Gönül Dağı Dilek’in Yerine Alişan’ın Eşi Buse Varol! Taner’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı; Alişan Devreye Girince Anlaşmalar İmzalandı! Gümbür Gümbür… mask
Gönül Dağı Dilek’in Yerine Alişan’ın Eşi Buse Varol! Taner’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı; Alişan Devreye Girince Anlaşmalar İmzalandı! Gümbür Gümbür…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş… mask
Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…
Ankara’da 19 Mayısta Melek Mosso, Edis, Pilli Bebek Konseri! Konser Rüzgarı Esecek, Her Yer Sallanacak! İşte Ankara'da 19 Mayıs Perşembe Ücretsiz Konserleri.... mask
Ankara’da 19 Mayısta Melek Mosso, Edis, Pilli Bebek Konseri! Konser Rüzgarı Esecek, Her Yer Sallanacak! İşte Ankara'da 19 Mayıs Perşembe Ücretsiz Konserleri....
Ucuz Ayçiçek Yağı, Çay, Un ve Şeker Satan Marketler Listesi! A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa Ayçiçek Yağı, Un ve Şekeri Resmen Dip Fiyattan Satıyor! mask
Ucuz Ayçiçek Yağı, Çay, Un ve Şeker Satan Marketler Listesi! A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa Ayçiçek Yağı, Un ve Şekeri Resmen Dip Fiyattan Satıyor!
19 Mayıs 2022 Perşembe Günü Bankalar Açık Mı? 19 Mayıs Günü Bankalar Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanacak? EFT Ve Havale İşlemleri Yapılabiliyor Mu? mask
19 Mayıs 2022 Perşembe Günü Bankalar Açık Mı? 19 Mayıs Günü Bankalar Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanacak? EFT Ve Havale İşlemleri Yapılabiliyor Mu?
19 Mayıs 2022 Resmi Tatil Mi? Hangi İş Yerleri Ve Kurumlar Tatil Olacak? Okullar Tatil Mi? Üniversiteler De Tatil Olacak Mı? 20 Mayıs Yarım Gün Mü? mask
19 Mayıs 2022 Resmi Tatil Mi? Hangi İş Yerleri Ve Kurumlar Tatil Olacak? Okullar Tatil Mi? Üniversiteler De Tatil Olacak Mı? 20 Mayıs Yarım Gün Mü?
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilik Bekleyenler Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Emeklilik Nasıl Hesaplanır? mask
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilik Bekleyenler Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL