Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ifşa etti. Adem ve Ogeday’ı yerden yere vuran Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın o anları yayına konulmasını istemediğini duyurdu. İkili arasında çıkan tartışmanın perde arkası ise şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen All Star’da Ogeday ve Adem adeta birbirine girmişlerdi. Tamda bu konu hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu, yayınlanmayan olayları tek tek anlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.