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19 May 2022 - 09:27

Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ifşa etti. Adem ve Ogeday’ı yerden yere vuran Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın o anları yayına konulmasını istemediğini duyurdu. İkili arasında çıkan tartışmanın perde arkası ise şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…