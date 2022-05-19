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19 May 2022 - 11:26

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Masterchef 2022’de! Sırtını Acun Medya’ya Dayadı; Merkez Bankasından Daha Fazla Para Basacak! O Detay…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında bulunacağını resmen duyurdu. Sırtını Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu Acun Medya’ya yaslayan Yasmin Erbil’in artık Merkez bankasından bile daha çok para basacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. O detay her şeyi açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…