Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…

Yaşanan enflasyon artışları ister istemez ürünlerin zamlanmasına neden oluyor. Gıdadan giyime kadar zam almayan tek bir sektör artık kalmadı. Vatandaşın alım gücünü artırmak ve ucuza, kaliteli mal almasını sağlamak için Tarım Kredi Market ise bahar indirimlerini başlattı. Kırmızı et gibi oldukça pahalı ürünlerde ise muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzlerini güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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