- 19 May 2022 - 12:25 G: 19 May 2022 - 12:34

Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…

Vatandaşların belini büken ve alım şartlarını zorlaştıran zamlara Tarım Kredi Market, zam mam dinlemediğini gösterdi. Kırmızı et fiyatlarını diplere çeken Tarım Kredi Market,5 litrelik Ayçiçek yağını bile sadece 142 liraya satışa çıkardı. Ürünlerin çoğunu etiket yarısı haline getiren Tarım Kredi Market, akın akın insanı mağazalarına çekmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaşanan enflasyon artışları ister istemez ürünlerin zamlanmasına neden oluyor. Gıdadan giyime kadar zam almayan tek bir sektör artık kalmadı. Vatandaşın alım gücünü artırmak ve ucuza, kaliteli mal almasını sağlamak için Tarım Kredi Market ise bahar indirimlerini başlattı. Kırmızı et gibi oldukça pahalı ürünlerde ise muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzlerini güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 May 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor… mask
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor…
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü! mask
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü!
Tarım Kredi Market Ucuzlukta BİM, Şok, Migros ve A101'i Resti Çekti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor! mask
Tarım Kredi Market Ucuzlukta BİM, Şok, Migros ve A101'i Resti Çekti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş… mask
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!” mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!”
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü... mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü...
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Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı… mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…
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