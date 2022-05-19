Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…
Vatandaşların belini büken ve alım şartlarını zorlaştıran zamlara Tarım Kredi Market, zam mam dinlemediğini gösterdi. Kırmızı et fiyatlarını diplere çeken Tarım Kredi Market,5 litrelik Ayçiçek yağını bile sadece 142 liraya satışa çıkardı. Ürünlerin çoğunu etiket yarısı haline getiren Tarım Kredi Market, akın akın insanı mağazalarına çekmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaşanan enflasyon artışları ister istemez ürünlerin zamlanmasına neden oluyor. Gıdadan giyime kadar zam almayan tek bir sektör artık kalmadı. Vatandaşın alım gücünü artırmak ve ucuza, kaliteli mal almasını sağlamak için Tarım Kredi Market ise bahar indirimlerini başlattı. Kırmızı et gibi oldukça pahalı ürünlerde ise muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzlerini güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.